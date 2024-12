Bursa'da Osmangazi Belediyesi, 2024 yılında 693 kedi ve köpeğin yeni yuvalara kavuşmasını sağladı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde kalan hayvanların bakımlarını özenle yaparak, güvenli ve sağlıklı bir şekilde sahiplendirilmelerini sağlıyor.

Can dostların daha sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürebilmeleri adına hizmet veren tesise gelen sokak hayvanları, kısırlaştırılıp, aşı ve tedavisi yapıldıktan sonra yeni yuvalara kavuşturuluyor. Sokak hayvanlarına kucak açan tesis, 2024 yılında 221 köpek, 417 de kedi olmak üzere toplam 693 sokak hayvanının sahiplendirilmesini sağladı.

Hamitler Mahallesi’nde 114 dönümlük arazi üzerine kurulu olan Osmangazi Belediyesi Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde hem toplumun can güvenliği hem de sahipsiz hayvanların sağlığı için hizmeti verdiklerini ifade eden Başkan Aydın, “Can dostlarımız, yaşamlarımızı daha da güzelleştiren canlılar. Dünyamızın, şehirlerimizin ve hayatlarımızın birer parçası olan sokak hayvanlarını uyutmak yerine, bu canlıların yaşam koşullarını iyileştirmeyi, onlara daha iyi bir yaşam sağlamayı ve toplumda yaşanan sorunları azaltmayı amaçlamalıyız. ‘Satın Alma Sahiplen’ diyoruz. 2024 yılında 693 can dostumuzun yeni yuvalara kavuşmasını sağladık. Can dostlarımızı sahiplenen hayvan sever vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.