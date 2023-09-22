Bursa'da Osmangazi Belediyesi, kaçak yapılaşma ile mücadelede rotasını Uludağ’a çevirirken, ovadaki denetimlerini de aralıksız sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, verimli tarım arazilerinin sanayi ve konut alanına dönmemesi için kaçak yapılaşmaya karşı adeta savaş veriyor.

Özellikle sanayinin gelişmesi ile birlikte kentlere doğru yaşanan göçlerin etkisiyle ortaya çıkan ve Bursa’nın kanayan yarası haline dönüşen çarpık yapılaşmanın önüne geçmek adına kararlı mücadelesini sürdüren Osmangazi Belediyesi, Dereçavuş Mahallesi’nde tarım arazisi üzerine izinsiz olarak inşa edildiği belirlenen depoyu yıktı.

Yürürlükteki kanunlar çerçevesinde hareket eden Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız deponun yıkımı için sabah erken saatlerde bölgeye gitti. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkımda, kaçak depo iş makinesi ile yerle bir edildi. Bunun gibi onlarca kaçak yapıyı yıkarak tarım arazilerini koruma altına alan Osmangazi Belediyesi’nin çalışmaları ilçede tarım ve çevre bilincinin öne çıkarılması adına büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.