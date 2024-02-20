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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde CHP Belediye Başkan adayı Erkan Aydın, Altınova Mahallesi’nde bulunan oto tamircilerini ziyaret ederek, kentsel dönüşümden mağduriyet yaşayan esnafın sorunlarını dinledi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde bulunan oto tamircilerini ziyaret eden CHP Osmangazi Belediye Başkan adayı Erkan Aydın, bölgede kentsel dönüşüm yapılacağı ve işyerlerinin yıkılacak olmasından dolayı zor durumda olduklarını kaydeden tamircilerle bir araya geldi.

Tamirciler, “İşyerlerimizi nereye taşıyacağımızı bilmiyoruz. Bize kimse bir yer göstermedi. Bizleri çok zor durumda bıraktılar” diyerek Erkan Aydın’a dert yandı.

Altınova Mahallesi’ndeki esnafın işyerlerinin yıkılacak olmasından ötürü büyük bir mağduriyet yaşadıklarını dile getiren Aydın, “Buraları yıkacağız, işyerinizi boşaltın. Nereye giderseniz gidin mantığıyla kentsel dönüşüm olmaz. Bu esnafımıza bir yer göstermeli ve buradaki sanayi bölgesini başka bir yere taşımak zorundasınız. Esnafımızın yanındayız. Bu sorunu oto tamircilermizle birlikte adaletli bir şekilde çözeceğiz” diye konuştu.