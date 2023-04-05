Osmangazi Belediyesi’nin Bursa’nın fethinin 697’nci yıl dönümü kapsamında düzenleyeceği Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fetih Günü Etkinlikleri, Nisan ayı süresince Bursalıları tarihi bir yolculuğa çıkartacak.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, beylikten cihan devletine uzanan şanlı yolculuğun ilk kapısı olan Bursa’nın fethinin 697’nci yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Bu yıl 18’ncisi gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında ilk olarak 6 Nisan Perşembe günü saat 06.00’da Ulu Cami’de fetih duası yapılacak. 7 Nisan Cuma günü saat 10.30’da Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde başlayacak ‘Sultan I. Ahmed Dönemi ve Bursa’ sempozyumu, 8 Nisan Cumartesi günü ikinci oturumla son bulacak.

Bunun yanı sıra 8 Nisan Cumartesi günü saat 17.30’da Tophane Meydanı’ndaki açılış töreninin ardından saat 18.00’de Saltanat Kapı’dan başlayıp Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde bitecek Fetih Yürüyüşü, etkinliklerin en önemli ayağını oluşturacak.

Etkinlikler kapsamında 15 Nisan Cumartesi günü saat 21.00’de İstanbul Devlet Türk Müziği ve Uygulama Topluluğu tarafından Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde ‘Bin Yıllık Miras’ konseri düzenlenecek.