Osmangazi Belediyesi’nin kütüphaneye ulaşmakta zorluk yaşayan merkeze uzak mahallerdeki çocukları kitap ile buluşturmak ve çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği Gezici Kütüphane, çocuklar tarafından çok sevildi.BURSA (İGFA) - Osmangazi’nin merkeze uzak mahallelerini tek tek dolaşarak çocukları birbirinden güzel kitaplar ile buluşturan olan Gezici Kütüphane, ilçedeki turunu sürdürüyor.

1 Ağustos 2024 tarihinde hizmete başlayan Gezici Kütüphane, şuana kadar dağ bölgesinde bulunan 20 mahalleyi, 15’er gün arayla ikişer kez ziyaret etti. Hafta içi her gün iki mahalleye giden Gezici Kütüphane, çocuklar tarafından çok sevildi.

6-18 yaş arasındaki çocuklara hitap eden 600 kitaba ev sahipliği yapan Gezici Kütüphane’ye toplam 147 çocuk üye oldu. Üye olan çocuklar, kütüphaneden toplam 235 kitap ödünç aldı.

Ayaklarına kadar gelen kütüphane sayesinde birbirinden güzel kitaplarla buluşan çocuklara, ücretsiz olarak boyama kitabı da hediye edildi. Gezici Kütüphane hizmetinden dolayı oldukça mutlu olan çocuklar, Osmangazi Belediyesi’nin bu anlamlı projesinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti. Gezici Kütüphane, dağ bölgesindeki mahallelerin ardından Eylül ayında ovada yer alan kırsal mahallelerdeki çocuklar ile buluşacak.

Okumanın ve okutmanın ne kadar değerli olduğunu göstermek adına Gezici Kütüphane projesini hayata geçirdiklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Benim manevi mirasım bilim ve akıldır’ düsturundan yola çıkarak okumayı ve okutmayı birinci plana alıyoruz. Gezici Kütüphane ile mahallelerimizde ve köylerimizde bir tane çocuğumuza dahi okuma alışkanlığı kazandırabilirsek işte bu bizim en büyük şeref madalyamız olur. Görüyoruz ki çocuklarımız da Gezici Kütüphane’yi sevdi” dedi.