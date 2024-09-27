Bursa'da Osmangazi Belediyesi açtığı engelsiz ritim atölyesiyle özel gereksinimli bireylere eğitmen Enver Çavdar tarafından ritim çalma öğretiliyor.

BURSA (İGFA) - Toplumun her kesiminden vatandaşa eşit mesafede hizmet götüren Osmangazi Belediyesi, ilçede yaşayan engelli bireyleri de unutmuyor.

Belediye bünyesinde açılan ‘Engelsiz Ritim Atölyesi’ ilk kursiyerlerini ağırladı.

Ördekli Kültür Merkezi’nde açılan ve 6 hafta sürecek kurslarda engelli kursiyerler enstrüman ve perküsyon aletleriyle teknik ve doğaçlama çalışmalar yaparak ritim çalmayı öğrenecek.

Osmangazi Belediyesi açtığı Engelsiz Ritim Atölyesi’yle özel gereksinimli bireylerin, müziğin evrensel dili ile iletişim kurma, dinleme, dikkat toplama ve sosyal hayata katılımlarının artmasını amaçlıyor.

Kurslara katılan öğrencilere ders veren görme engelli ritim eğitmeni Enver Çavdar, “Osmangazi’de yaşayan çok değerli insanlara ritim dersi vererek onlara balık yemeği değil balık tutmayı öğretmek istiyoruz. Onlarda neler yapabileceklerini ve nasıl yeteneklere sahip olduklarını bu kursta ortaya çıkartacak. Bu kursta güzel çalışmalar yapacağız, ileride Türkiye’nin sayılı ritimcileri bu kurslardan çıkacak.Bize bu imkanı sağlayan Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın’a çok teşekkür ediyoruz” dedi.