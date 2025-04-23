Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Grup Date konser verdi. Osmangazi Meydanı’nda toplanan çocuklar, Grup Date’nin şarkılarıyla unutulmaz bir akşam geçirdi.BURSA (İGFA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 105. Yılı, Osmangazi’de birbirinden özel etkinlikler ile kutlanıyor.

Bu yılki kutlamaların ana merkezi olan Osmangazi Meydanı’nda sahne alan Grup Date, şarkılarıyla alanı dolduran çocukları coşturdu.

Seslendirdiği şarkılarla çocuklara, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşatan Grup Date, başarılı yorumları ile dinleyenlerin büyük beğenisini topladı. Konsere gelen çocuklar, ellerinde Türk bayraklarıyla şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Hem çocukların hem de büyüklerin büyük ilgi gösterdiği konserde, 23 Nisan’ın coşkusu müzikle daha da anlam kazandı.

Grup Date’nin konserinde çocukların mutluluğu görülmeye değerdi. Şarkı söyleyen ve dans eden çocuklar, 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı. Renkli görüntülere sahne olan konserinin kapanışını İzmir Marşı’nı söyleyerek yapan Grup Date, dinleyiciler tarafından alkış yağmuruna tutuldu. Çocuklarıyla birlikte güzel dakikalar geçiren veliler, düzenlenen etkinlikler ile çocukların mutlu olmasını sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, konser sonunda Grup Date üyelerine teşekkür çiçeği takdim etti.