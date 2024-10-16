Bursa'da Osmangazi Belediyesi kuraklık ve iklim değişikliğine karşı bir dizi tedbirler alarak harekete geçti. BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Hidrolik Anabilim Dalı Akademisyeni, Prof. Dr. Umut Okkan’la gerçekleştirdiği toplantıyla kuraklık ve iklim projeksiyonlarının hazırlanması ayrıca iklim değişikliğinin Osmangazi ilçesinde bulunan barajların potansiyeline etkilerinin modellenmesi, projeksiyonlarının hazırlanması konularında iş birliği yapılması hususunda görüşmeler gerçekleştirdi.

Osmangazi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nde gerçekleşen ve Prof. Dr. Umut Okkan, telekonferansla bağlandığı toplantıya Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Rüveyşa Burca ve İklim Değişikliği Yönetim Sorumlusu Cem Mamati, katıldı.

İklim değişikliği ile ilgili tedbirlerin belirlenmesi, farklı senaryoların analizi ile mümkün olduğunu ifade eden Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan, “Bir yerel yönetim sert bir geçişten kademeli bir geçişe farklı tedbirler arasında tercih yapmak durumundadır bu tercihlerin mevcut projeksiyonlar ışığında farklı çevresel sonuçları olacaktır. Bu aşamada yerel yönetimlerin akıllarında tutması gereken bir husus şudur, yurttaşlar yeterince bilgilendirilmedikleri durumlarda daha hafif tedbirleri tercih etmektedir. Ancak gelecek projeksiyonları ve farklı tedbirlerin ortaya çıkaracağı farklı senaryoları öğrendikçe tercihleri daha ciddi tedbirleri desteklemeye ve bu tedbirlerin uygulanmasına aktif bir şekilde katılım sağlayacaktır” dedi.

