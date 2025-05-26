Bursa'da Osmangazi Belediyesi, Çağlayan Mahallesi’nde tarım arazisi üzerine kaçak olarak inşa edilen depoyu yıktı.BURSA (İGFA) -Osmangazi Belediyesi, imara aykırı yapılara karşı ortaya koyduğu mücadele ile tarım arazilerinin kaçak yapılar ile talan edilmesine müsaade etmiyor.

Verimli tarım arazileri üzerine kaçak olarak inşa edilen konut, işyeri, fabrika ve depo gibi yapıların tespitini yapan Osmangazi Belediyesi, bu yapıları birer birer yıkarak verimli toprakların korunmasını sağlanıyor.

Tarım arazilerini mercek altına alan Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, son olarak Çağlayan Mahallesi’nde ruhsatsız olarak inşa edildiği belirlenen bir depoyu yıktı.

Yürürlükteki kanunlar çerçevesinde hareket eden belediye ekipleri, ruhsatsız deponun yıkımı için sabah erken saatlerde bölgeye gitti. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkımda, kaçak depo iş makinesi ile yıkılarak kullanılamaz hale getirildi. Yetkililer, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini vurguladı.