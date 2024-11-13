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Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini vurguladı.

Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkımlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Hakkında yıkım kararı alınan yapıların yıkımı için sabah erken saatlerde mahalleye giden Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kaçak yapıları iş makinesi ile yıkarak yerle bir etti.

Doğanevler Mahallesi’nde ruhsatsız olduğu belirlenen 3 yapıyı yıktı.

Bursa'da Osmangazi Belediyesi, kaçak yapılaşmaya karşı başlattığı etkin mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor. Doğanevler Mahallesi’nde ruhsatsız olduğu belirlenen 3 yapı, belediye ekipleri tarafından yıkıldı. BURSA (İGFA) - Bursa'nın Osmangazi ilçe genelindeki kaçak yapılara göz açtırmayan Osmangazi Belediyesi, özellikle verimli tarım arazileri üzerine inşa edilen kaçak yapıları mercek altına aldı.

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