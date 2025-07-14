Bursa'da Osmangazi Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlediği aşure ikramıyla binlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturdu.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi tarafından organize edilen ve geleneksel hale gelen aşure ikramı bu yıl da yoğun ilgi gördü. İlk olarak Soğukkuyu Mahallesi’nde, ardından da Demirtaş Mahallesi’nde toplam iki bin kişilik aşure dağıtımı yapıldı.

Soğukkuyu Kent Lokantası ve Genç Kafe önünde gerçekleşen etkinliğe Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın yanı sıra CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, belediye meclis üyeleri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Erkan Aydın, kazan başına geçerek aşure dağıttı. Vatandaşlar, etkinliğe büyük ilgi gösterdi.

Başkan Erkan Aydın, yaptığı açıklamada Muharrem ayının anlam ve önemine dikkat çekerek, “Muharrem ayı, birlik ve beraberliğin sembolü. Allah kabul etsin. Hep birlikte güzel günlere erişelim” dedi.

Aşure ikramı Demirtaş Mahallesi’nde de devam etti. Etkinlik, 2017 yılında şehit olan Jandarma Er Mümin Pınardağ için edilen dua ile başladı. Demirtaş Meydanı’ndaki programa Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sinan Nergiz, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan, şehidin babası Adnan Pınardağ, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Aşure dağıtımı sonrasında mahalle sakinleri, Osmangazi Belediyesi’ne ve Başkan Aydın’a teşekkür etti.