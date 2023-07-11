Asfalt yama ve kaplama çalışmalarına hız kesmeden devam eden Osmangazi Belediyesi, ilçenin her noktasını yenilemeye ve güzelleştirmeye devam ediyor.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, daha ulaşılabilir ilçe için ilçenin tüm sokak ve caddelerini asfalt çalışmalarıyla yeniliyor.

Çekirge Mahallesi’nde bozulan ve eskiyen cadde ve sokaklarını tespit eden Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, eskiyen ve bozulan bölgeleri yenilemek için harekete geçti. Çekirge Mahallesi 2. Saray Sokak ile Dobruca Caddesi arasında asfalt yenilenirken, 1. Çizgi Sokak ile Kadıköşkü Sokak arasında ise asfalt kaplama çalışması yapıldı.

Çekirge Mahallesi’ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ulaşım yatırımlarına büyük önem verdiklerini belirterek, yaz mevsimiyle birlikte ilçe genelindeki asfalt çalışmalarının yoğunlaştığını söyledi. Çekirge Mahallesi’ndeki eskiyen yolları yenilediklerini belirten Başkan Dündar, “Çekirge Mahallesi’nde bazı sokaklarda yama ve kaplama çalışmalarını sürdürüyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak yılbaşından bugüne kadar 16 bin ton kaplama 12 bin ton yama çalışması gerçekleştirdik. Yılsonuna kadar toplamda 30 bin ton asfalt kaplama, 30 bin ton da asfalt yama çalışması yapmayı planlıyoruz. Bundan sonraki süreçte kaplama, yama ve tamir bakım çalışmalarına devam edeceğiz. Daha güzel ve ulaşılabilir bir Osmangazi için çalışıyoruz. Vatandaşların daha rahat kullandığı cadde ve sokaklar için sürekli asfalt çalışmalarımızı yeniliyoruz” dedi.

Çekirge Mahallesi sakinleri de Başkan Dündar’a asfalt çalışmasından dolayı teşekkür etti.