Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından Hamitler Mahallesi’nde inşa edilen Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi’nde eğitim gören minik öğrenciler düzenlenen törenle karnelerini aldı.BURSA (İGFA) - Eğitim hayatlarına Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi’nde başlayan ve 2024-2025 eğitim öğretim yılını tamamlayan çocuklar düzenlenen törenle karnelerini aldı.

Osmangazi Belediyesi’nin çağdaş ve nitelikli bir eğitim alarak, geleceğe güven ve umutla bakan çocukların yetiştirilmesi amacıyla hizmete açtığı Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi’nde eğitim gören 4-6 yaş arası 68 kreş öğrencisi düzenlenen törenle karnelerini aldı. Çocukların karneleri Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan ve Osmangazi Belediye Başkan Vekili Recep Çohan, tarafından verildi. Karne töreninde aileler ve karne olan minik öğrenciler büyük heyecan yaşadı.

Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi’nin kendileri için çok özel olduğunu ifade eden Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan, “Başkanımız Erkan Aydın, karne törenine katılacaktı kendilerinin yurt dışı programı olduğu için katılamadı. Daha çağdaş, Cumhuriyetçi ve Atatürkçü gençler yetiştirmek için burası Osmangazi özelinde burası ilk açtığı bir yer, buralar olmazsa olmazlardan bu kreşleri arttırarak devam ettireceğiz. Karnelerini alan öğrencilerimizi kutluyor bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

Osmangazi Belediye Başkan Vekili Recep Çohan ise, “Başkanımız Erkan Aydın’ın yurtdışında olması nedeniyle onun vekili olarak bu törene katıldım. Karne alan öğrencilerimizi tebrik ediyor. Başarılı bir eğitim hayatı diliyorum” şeklinde konuştu.

Düzenlenen karne töreninde öğrenciler aileleri günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.