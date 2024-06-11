Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Veysel Karani Mahallesi’ndeki Modern Kurban Satış ve Kesim Tesisi’ni ziyaret ettiBURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, Kurban Bayramı süresince kurbanlıkların temiz ve hijyenik koşullarda satış ve kesim işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli tedbirleri aldı.

Gerek hayvan yetiştiricilerine, gerekse kurbanlık alacak vatandaşlara güvenilir, sağlıklı ve kaliteli hizmet sunmak isteyen Osmangazi Belediyesi, Veysel Karani Mahallesi’nde yer alan Modern Kurban Satış ve Kesim Tesisi’nin yanı sıra Geçit Mahallesi’nde de bir kurban bir satış noktası oluşturdu. Veysel Karani Modern Kurban Satış Tesisi’nde bu yıl, 8 bin 120 küçükbaş, 2 bin 800 de büyükbaş olmak üzere toplam 10 bin 920 hayvan satışa çıktı. Geçit Mahallesi’nde oluşturulan kurban pazarında ise 1560 büyükbaş ve 8 bin 300 küçükbaş hayvan yerini aldı.

23 PAZAR YERİ KURBAN KESİM NOKTASI OLARAK DÜZENLENDİ

Vatandaşların kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak kesmelerini sağlamak için ilçedeki 23 kapalı ve açık pazar yeri de kurban kesim alanı olarak düzenlendi. Bağlarbaşı, Kükürtlü, Yeşilova, Emek, Dikkaldırım, Küçükbalıklı, Hamitler, Doğanevler, Alacahırka, Sırameşeler, Yunuseli, Geçit (Gündüz Sok), Geçit (1. Gediz Sok.), Soğanlı-Çirişhane, Soğanlı, Yenibağlar, Hürriyet, Ziraat Pazarı, Panayır, Yunuseli-Akyıldız, Yenikent, Alemdar, Demirtaş mahallelerinde bulunan kapalı ve açık pazar yerlerinin yanı sıra Geçit Mahallesi’nde kurulan kurban satış noktası ile Veysel Karani Modern Kurban Satış ve Kesim Tesisi de kurban kesim noktaları olarak belirlendi.

Osmangazi’deki kesim yerleri, çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyecek durumlardan arındırılarak, genel sağlık şartlarına uygun olarak düzenli şekilde dezenfekte edilecek.

Bayram süresince belediye personelinin de vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmeleri için görevlerinin başında olacağını dile getiren Başkan Aydın, “Temizlik İşleri, Fen İşleri, Zabıta ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimizin yanı sıra çağrı merkezi personelimiz de bayram süresince çalışmalar yürütecek. Vatandaşlarımız acil durumlarda bize ulaşabilir, herhangi bir sıkıntı durumunda belediyemizi arayarak istek, talep ve şikayetlerini iletebilirler. Hayvanlarını satmak için yurdumuzun çeşitli noktalarından Osmangazi’ye gelen yurttaşlarımızla da sürekli irtibat içerisindeyiz. Onların da sorunlarını ve taleplerini gelip yerinde dinledik. Çözüm üretmek için buradayız. Şimdiden bir aksaklık oluşmaması adına yurttaşlarımızın da kurban kesim yeri olarak belirlenen noktalarda ibadetlerini yerine getirmelerini istiyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak gerek yönetim kadromuz gerekse personelimiz olarak Kurban Bayramı’na hazırız. Şimdiden tüm İslam aleminin yaklaşan Kurban Bayramı’nı kutluyorum. Allah, yeni bayramlara kavuşturmayı bizlere nasip etsin” diye konuştu.