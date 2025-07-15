Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, her hafta gelenek haline getirdiği mahalle buluşmalarını, Çırpan ve Hocahasan mahallelerinin ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltı programı ile sürdürdü.

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın mahalle buluşmalarının bu haftaki adresi Çırpan ve Hocahasan mahalleleri oldu. Merinos Parkı’nda gerçekleşen buluşmaya, Çırpan ve Hocahasan mahallesi sakinlerinin yanı sıra Kırcaali, Doğanbey, İntizam, Kuruçeşme, Kiremitçi, Aktarhüssam ve Şahabettin Paşa mahallelerinin muhtarları ile o mahallelerde yaşayan vatandaşlar da katılım sağladı. Oldukça geniş bir katılım ile gerçekleşen mahalle buluşmasında, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri de yer aldı. CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz ve Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı da mahalle buluşmasında Başkan Aydın’a eşlik etti.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada mahalle sakinleri ve muhtarlar ile kahvaltı yapan Başkan Aydın, daha sonra sözü katılımcılara bıraktı. Her mahallenin muhtarını ve o mahallede yaşayan vatandaşları dinleyen Başkan Aydın, gelen talepleri tek tek not aldı. Toplantıda hazır bulunan birim müdürlerine talepleri ileten Başkan Aydın, belediye imkanları doğrultusunda sıkıntıları çözüme kavuşturacaklarını ifade etti.

“MAKAMDA OTURARAK DEĞİL, SAHADA OLARAK SORUNLARI TESPİT EDİYORUZ”

Hem saha incelemelerinde bulunan hem de mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Aydın, “Planlı veya anlık olarak gerçekleştirdiğimiz mahalle buluşmaları ile vatandaşlarımızı bire bir dinleme imkanı buluyoruz. Yaptığımız saha incelemeleri ile mahallelerde yaşanan sıkıntıları yerinde tespit ediyoruz. Her hafta birkaç mahallemizi ziyaret etmeye çalışıyoruz. 136 mahallemizin tamamını ziyaret ederek hem istek ve talepleri dinlemek hem de sıkıntıları tespit etmek istiyoruz. Bu ziyaretler bizim için de çok verimli oluyor. Makamlarda oturarak sorunları gözlemlemek mümkün değil. Mahallelerde vatandaşla iç içe olduğunuzda, birebir iletişim kurduğunuzda artıyı da eksiyi de daha iyi görüyorsunuz. Bizim derdimiz, mahallelerimiz ve vatandaşlarımız için daha iyiyi yapabilmek. Göreve başlamamızın üzerinden 15 ay geçti. Bu süreçte hep daha ileriye gitmeye, daha iyisini yapmaya ve eksikleri azaltmaya çalıştık. Zaman çok hızlı geçiyor. O yüzden hızlı davranıp, yerinde çözümler üretip, sonuç almak için de organize olmak gerekiyor” dedi.

MANDACI: “YAPILMAYANLARIN YAPILDIĞINI GÖRMEYE BAŞLADIK”

Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı da yaptığı konuşmada, “Erkan Aydın Başkanımız yaklaşık bir buçuk yıl önce göreve başladı. Kendisi içimizden biri. Muhtarlarımız ile düzenli olarak toplantılar yapıyor. Mahallelerdeki sıkıntılara kulak veriyor. Sıkıntıların çözümleri için gerekli çalışmaları başlatıyor. Mahalle buluşmaları sayesinde vatandaşlarımız da taleplerini kendisine iletme fırsatı buluyor. Bugüne kadar görmediğimiz yakınlığı hissetmeye ve yapılmayanların yapıldığını görmeye başladık. Bu yaklaşım hem muhtarlarımız hem de vatandaşlarımız için büyük bir şans. Erkan Aydın Başkanımızı gidip belediyede aramıyoruz, kendisi zaten doğrudan halkın içerisinde yer alıyor. Erkan Başkanımız, Osmangazi için Bursa için büyük bir kazanç” diye konuştu.