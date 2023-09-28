Herkes Duysun'da Mahallemin Muhtarları programnda bu hafta Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nin sorunları ve sıkıntılarını anlatıldı. Sakinler ve mahalle esnafı uyuşturucu sorunu, park eksikliği ve trafik sorununa dikkat çekerken, muhtardan ise memnuniyetlerini dile getirdiler.Esmanur GÜLBAHAR - M.Taha ÇELİKBAŞ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Trafik ve ulaşım sorununa isyan eden Emek Mahalle halkı ve mahalle esnafı, “Çocuk sayısı çok fazla, park eksiğimiz var. Gençlere sahip çıksınlar, uyuşturucu işi yapılıyor. Polislerimiz hakim olsun, Trafik sorunu var. Bursa’da belediye yok, sadece oturuyorlar para kazanıyorlar, halkı önemsemiyorlar. Muhtarı uzun zamandır tanıyorum. Çok fedakar, aktif ve çok başarılı bir muhtarımız var. Muhtardan çok memnunuz. Okuma, yazma kursumuz var. Boşandım, bekarım ve muhtar her anlamda beni destekliyor. Çok başarılı bir muhtarımız var.” dedi.

Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde yaşayan çocuklar ise, jimnastik aletleri olan bir park ve voleybol sahası talep ettiler.

Mahallesini çok sevdiğini belirten Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Muhtarı Zeynep Keleş, elektrik direkleri, internet alt yapı sorunu, kreş ve top sahası eksikliğine dikkat çekti.

“ELEKTRİK DİREKLERİ İNSAN ÖLDÜRÜYOR”

Muhtar Keleş,“40’a yakın yıldır bu mahallede ikamet ediyorum. 5 yıldır muhtarım. Mahallemden ve insanlarından memnunum. İleride inşallah daha çok hizmet vereceğiz. Mustafa Dündar olsun Alinur Aktaş olsun, başkanlarımızın hepsinden memnunum. Bu işi severek yapıyorum. Biri herhangi bir şey söylediğinde hemen yaptırırım. Örneğin asfalt çöktü ise hemen yaptırım, ızgara tıkanırsa hemen açtırırım. Çöplerim her gün alınıyor. Okuma-yazma kursu açtık. Hiç okuma yazmaları yoktu hala kayıtlar devam ediyor. 1 Ekim’de açılacak. OSMEK kursu açtık. Dikiş kursumuz var. Bilgi evi açtık, ders çalışamayan çocuklarımız için yaptık. Emek merkez sağlık ocağı açtık. 600 kişi bu sağlık ocağına kayıt oldu. Doktorlarımız çok iyi herkes çok memnun. Pazar kurduruyoruz. 3 muhtar mücadele ettik ve pazar yapılıyor, temelleri atıldı ve 1-2 aya açılacak. Kuran kurslarımız açıldı. Gezilerimiz oluyor. Kırtasiye yardımları yapıyoruz. Ekmek, erzak, iş, eşya yardımı yapıyoruz. Herkese yardımcı olmak için canla başla çalışıyoruz. 120 sokak var, çöpümüz inşallah başka yere taşınacak ondan çok şikayet var. Çocuklara top sahasına ihtiyacımız var, bir kreşe ihtiyacımız var, internet alt yapısına ihtiyacımız var. Elektrik direkleri eve çok yakın bazılarının balkonlarının içinde bunların çözülmesi lazım. Halkımızdan yeni dönemde de oy bekliyorum. Önce Allah sonra da halkım hizmetlerimi biliyor.” şeklinde konuştu.