Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin düzenlediği sempozyumda erken dönem Osmanlı denizciliği ve ‘Mavi Vatan’ın önemi konuşuldu.BURSA (İGFA) - Yıl boyunca düzenlediği uluslararası sempozyumlarlaalanında uzman akademisyenleri Bursalılarla buluşturarak farklı konularda bilgilendiren Osmangazi Belediyesi, Panorama 1326 Fetih Müzesi’nde Uluslararası Erken Dönem Osmanlı Denizciliği Sempozyumu, düzenledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen sempozyuma; Türkiye Cumhuriyeti’nin 22. Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Muzaffer Metin Ataç, Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve Osmangazi Kaymakamı Ali Partal’ın yanı sıra yurt içi ve yurt dışından akademisyenler katıldı.

Panorama 1326 Fetih Müzesi’nde 2 gün sürecek olan sempozyumda Prof. Dr. Chakib Benafri, Prof. Dr. Nevin Özkan Peelman, Prof. Dr. Mustafa Şahin, Prof. Dr. Murat Keçiş, Prof. Dr. DejenirahCouto, Dr. Emine Şahin, Doç. Dr. İsmail Yaşayanlar, Dr. AkramNejabati, Öğ. Alb. Gökhan Atmaca, Dr. Eğr. Üyesi Kemal Ramazan Haykıran, Öğ. Tğm. Alper Arı, Öğ. Alb. Halil İbrahim Ertürk, Dr. Yusuf Ziya Karaaslan, Prof. Dr. Mehmet İpşirli, Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu, Dr. Serap Mumcu Geronazzo, Doç. Dr. RanieroSpeelman ve Prof. Dr. Kenan Ziya Taş, Bursalılara Osmanlı ve günümüz denizciliğinin tarihi ve önemini anlattı.

Sempozyumun açılışında konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, akademik ve kültürel projelere bir yenisini daha ekleyerek Türk tarihi için önemli bir etkinliği düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Dündar, “Her yönüyle araştırılmasının ve bilinmesinin genç nesiller adına faydalı olacağını düşündüğümüz Osmanlı tarihinin erken dönemini denizcilik gibi farklı ve özel bir yönüyle ele alan bu sempozyum, Osmanlıların erken dönem denizcilik politikasına ve bu süreçte denizlerde gerçekleşen olaylara dair akademik bakışı temsil etmesi bakımından oldukça kıymetli.Denizlerde hâkimiyet kurma hedefi, tarih boyunca hüküm süren devletlerin en büyük ideallerinden biridir. Zira kıtalar arasında hüküm sürmek, yalnızca gelişmiş bir deniz teşkilatı vasıtasıyla denizlere hâkim olmakla mümkündür” dedi.

Denizciliğin bir devletin deniz aşırı siyasi gücünü arttıran faktörlerin başında geldiğini belirten Başkan Dündar, “Üç tarafı denizlerle çevrili Anadolu yarımadasının kuzeybatı ucunda filizlenerek gelişen denizcilik, Osmanlı Devleti tarafından da önemli bir konu olarak görülmüştür. Nitekim beylikten üç kıtada hüküm süren bir imparatorluğa geçiş, erken dönem Osmanlı denizcilik politikaları ve faaliyetleriyle gerçekleşmiştir. Uluslararası Erken Dönem Osmanlı Denizciliği Sempozyumu’nun bu dönüşümün arka planını anlamak açısından oldukça değerli olduğunu ifade etmeliyim. Ayrıca bu sempozyumun Marmara Denizi’ne kıyısı bulunan, Osmanlı Devleti’nin erken dönemine başkent vasfıyla şahitlik eden Bursa’mızda düzenlenmiş olmasının bizler için ayrı bir mutluluk olduğunu da belirtmek isterim. Ayrıca “Mavi Vatan” şuurunun canlandığı ve öneminin gün yüzüne çıktığı bu günlerde, bu kavramın tarihsel kökleri hakkındaki bu çalışmayla konuya katkıda bulunmak bizler için gurur verici oldu” diye konuştu.

Sempozyumun Oturum Başkanı Prof. Dr. İdris Bostan da, Türkler’in Anadolu’ya geldiğinde hızla bütün bölgelereyayıldığına vurgu yaparak, “Benim dikkat çekmek isteğim konu gittikleri yerlere ve bulundukları bölgelere süratle ad vermiş olmalarıdır. Karadeniz’e Türkler Karadeniz dedikleri için biz bugün hala bu ismi söylüyoruz. Dünya ülkeleri de kendi dillerinde Karadeniz olarak adlandırıyor. Anadolu’nun batısındaki denizlere ulaştıkları zaman o denizlere Akdeniz adını verdikleri için biz bugün Akdeniz diyoruz. Bu Avrupalılar nezdinde daha önceden bildikleri bir deniz olduğu için bu isimle anılmıyor. Kendi eski adlarıyla söylüyorlar. Türklerin Anadolu’nun atışındaki denize Akdeniz demiş olmaları Bugün bizim Ege Denizi dediğimiz denize Akdeniz demiş olmaları tarihi bir başlangıç noktasıdır ve son derece önemlidir. Orta Asya geleneğinin Anadolu’da dikkatte alındığı görülüyor. Kuzey bölgesindeki oluşumlara askeri bir kavram olarak kara dendiği batıya ak dendiği, güneye ise kızıl dendiği Kızıl Deniz’in bu isimle bu yüzden anıldığı gerçeğini dikkatlerinize sunmak isterim” dedi.

22. Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Muzaffer Metin Ataç da yaptığı konuşmada, “Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde uluslararası bir sempozyum icra ediyoruz. Dünyanın birçok ülkesinden alanında uzman akademisyenler bu sempozyumdaçok değerli bilgileri aktaracak. Ben kapsamlı sempozyumun gerçekleşmesinde katkısı ve desteği olan başta Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’adeğerli akademisyenlere ve katkısı olan herkese teşekkür ederim” dedi.

Emekli Oramiral Muzaffer Metin Ataç, günün anısına Başkan Dündar’a TCG Osmangazi (NL-125) çıkarma gemisinin şapkasını hediye etti.