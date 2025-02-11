Bursa'da Osmangazi Belediyesi, emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan metruk binaların yıkım çalışmalarına hız verdi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, ilçe genelinde neredeyse her gün bir metruk binanın yıkımını gerçekleştiriyor.

İnsanların can güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra, sosyal riskler oluşturan ve kent estetiğini bozan metruk binaların yıkılması adına yoğun bir çalışma yürüten Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, İsmetiye Mahallesi’nde bulunan iki metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. Yıkımlar sırasında çevreye rahatsızlık verilmemesi için gerekli tüm önlemler alındı. Yıkım sonrası molozlar da ekipler tarafından kaldırılarak çevre temizlendi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden, metruk binaları tespit edip, yasal prosedürleri tamamladıktan sonra yıkım işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaları, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edecek” dedi.