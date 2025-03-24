Bursa'da Osmangazi Belediyesi, İvazpaşa Mahallesi’nde can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden metruk binayı yıktı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, halkın can ve mal güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra madde bağımlılarının mesken tutması nedeniyle de yoğun şikayetlere konu olan metruk binaların yıkımını sürdürüyor.

Mahallelerde yaşayan halkı oldukça tedirgin eden metruk binalar, Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından durum tespiti yapılıp, yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından yıkılıyor. Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri dikkate alan belediye ekipleri, İvazpaşa Mahallesi’nde yer alan metruk binayı yıkmak için harekete geçti.

Emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan metruk bina, iş makinesi ile yıkıldı. Yıkımın ardından ortaya çıkan molozlar, belediye ekipleri tarafından kamyonlara yüklenerek yıkım alanı temizlendi.