Bursa'da Osmangazi Belediyesi Yetenek Evleri’nde eğitim alan öğrencilerin 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’ne özel gitar ve ney eşliğinde seslendirdiği Çanakkale Türküsü, performansı büyük beğeni aldı.BURSA (İGFA) - Bursa'da Osmangazi Belediyesi, bünyesinde hizmet veren Hüdavendigar ve Emek, bilgi evlerinde ney, gitar ve ritim eğitimi alan öğrenciler, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’ne özel sahne performansı hazırladı.

Yetenek evlerinde eğitim alan öğrenciler burada öğrendikleri bilgilerle öğretmenleri eşliğinde enstrümanlarıyla Çanakkale Türküsünü çalarak seslendirdi. Öğrencilerin hazırlayıp enstrümanları eşliğinde çalıp söylediği türküyü dinleyenler duygusal anlar yaşadı. 50 öğrencinin aynı anda sergilediği sahne performansı büyük beğeni alarak uzun süre alkış aldı.

Öğrencileri iyi birer sanatçı yapmak için mücadele verdiklerini ifade eden Gitar Eğitmeni Cemil Koçun, “Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü Yetenek Evleri öğrencileriyle birlikte 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde Emek ve Hüdavendigar Yetenek Evlerinde eğitim gören ney, gitar ve ritim öğrencileri Çanakkale Türküsünü hem çaldı hem de söyledi” dedi.