Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ihmalkârlık sonucu kırsalda başlayıp ormanlık alana yayılan yangın, ekiplerin koordineli çalışmasıyla söndürüldü; soğutma çalışmaları sürüyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, ihmalkârlık ve dikkatsizlik sonucu kırsal alanda başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın, Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz kesinleşmezken, ekiplerin zamanında müdahalesi olası bir felaketin önüne geçti.

???? Bursa / OsmangaziOrman dışı alanda başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın büyük oranda kontrol altına alınmıştır. Tam kontrolün sağlanmasına yönelik çalışmalar ekiplerimiz tarafından aralıksız sürdürülmektedir. pic.twitter.com/DtiM84EjPF— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) June 27, 2025

Orman Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangının kontrol altına alındığı belirtilerek, bölgede soğutma çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

Yetkililer, vatandaşları kırsal ve ormanlık alanlarda daha dikkatli olmaya çağırırken, yangınla mücadelede emeği geçen ekiplere teşekkür etti.

Soğutma çalışmalarının tamamlanmasıyla bölgenin güvenliği tam anlamıyla sağlanacak.