Bursa'da Osmangazi Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçede kurulan kurban satış yerlerini iş makineleri ile temizleyerek günlük hayata uygun hale getirdi.BURSA (İGFA) - Kurban Bayramı boyunca ilçede kurulan kurban kesim ve satış noktalarının hijyenik olması için yoğun temizlik çalışması gerçekleştiren Osmangazi Belediyesi ekipleri, bayramın birinci gününden itibaren hayvan pazarları ve kesim alanlarında oluşan hayvan atıklarını temizlemeye başladı.

Veysel Karani ve Geçit kurban pazarında bayramın ilk gününden itibaren temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüren Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı 40 kişilik ekip her gün hayvan atıklarını süpürüp, yerleri tazyikli suyla yıkayarak, pazar alanlarını dezenfekte etti.

Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 40 kişilik ekip ise 10 kamyon ve 6 iş makinesiyle pazar alanlarında biriken hayvan atıklarını temizledi. Bayramın son gününden itibaren kurban pazarlarında başlayan temizlik çalışmaları ile bu noktalar günlük yaşama uygun hale getirilecek.

Yurttaşların kurban ibaretlerini rahat bir şekilde yerine getirmeleri için bayram öncesi ve bayram boyunca çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Kurban Bayramı boyunca Temizlik, Veteriner, Zabıta ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizden yüzlerce ekibimizle yurttaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmesi için çalıştık. Geçit ve Veysel Karani kurban satış alanlarında oluşan kötü görüntüyü ekiplerimiz kaldırarak temizlik çalışmalarına başladı. Her iki hayvan pazarımız da en kısa süre içinde günlük yaşama uygun hale getirilecek” dedi.