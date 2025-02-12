Bursa Osmangazi Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş Ramazan etkinliklerini en güzel şekilde yaşatmak adına Osmangazi Meydanı’nda Ramazan Şenliği düzenleyecek.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi, vatandaşların Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yaşaması için düzenleyeceği Ramazan Şenliği ile 11 ayın sultanı Ramazan’ın manevi atmosferini Osmangazi Meydanı’na taşıyacak.

Geleneklerimizin yaşatılacağı Ramazan Şenliği’nde bir ay boyunca düzenlenecek olan etkinlikler, Ramazan gecelerine renk katacak.

Osmangazi Meydanı’nda kurulacak Ramazan Şenliği’nde 60 stant yer alacak. Her stantta birbirinden lezzetli yiyeceklerin yanı sıra gelenek, görenek ve mutfak kültürleri vatandaşlara sunulacak. Hacivat Karagöz Orta Oyunu, Fasıl ve İlizyon gösterileri ile Ramazan akşamlarının renkleneceği Ramazan Şenliği’nde, konserler, tiyatro oyunları söyleşiler ve ilahi dinletileri de yapılacak.

Her akşam birbirinden eğlenceli etkinliklerin yer alacağı Ramazan Şenliği’nde kurulacak olan stantlar için kiralama başvuruları başladı. Başvurular 21 Şubat gününe kadar devam edecek. Ramazan Şenliği’nde yer almak iste yenler 0224 221 22 44 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilirler.