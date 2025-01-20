Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin sömestr tatili boyunca 2 mahallede kuracağı Çadır Sanat Merkezi ve Kütüphanesi’nde 7’den 70’e herkese eğlenerek güzel vakit geçirecek.BURSA (İGFA) - Göreve geldiği ilk günden itibaren Osmangazi ilçesini spor, kültür, sanat, eğitim başta olmak üzere her anlamda yeniliğin merkezi yapmak için çalışan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, verdiği sözleri bir bir yerine getiriyor.

İlçedeki çocukların sömestr tatilini en güzel şekilde değerlendirmesi adına Yunuseli ve Altınova mahallelerinde Çadır Kültür Sanat Merkezi ve Kütüphanesi hizmete girdi.

İlk olarak Yunuseli Kapalı Pazar Alanında kurulan etkinlik çadırının açılışına; Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Sinan Nergiz, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, belediye meclis üyeleri ve Osmangazili çocuklar ve aileleri katıldı.

Kesilen kurdelenin ardından etkinlikler Osmangazi Belediyesi Gençlik Orkestrası konseriyle başladı. Konserin ardından Tiyatro Sanatçısı Gözde Akın, kendi yazıp oynadığı “Toprak Ana” tiyatro gösterisini sundu. Çocuklar için kurulan atölyede çocuklar Çocuk Yogası Orman Gezisi etkinliğine katıldı. Alanda çocuklar için çadır kütüphanesi de kuruldu. Çocuklar kurulan etkinlik alanlarında doyasıya eğlenirken boş zamanlarında kütüphanede kitap okuyarak okuma alışkanlığı kazanıyor. 20-25 Ocak tarihlerinde Yunuseli Pazar Alanında açık olacak Çadır Kültür Sanat ve Kütüphane Merkezi, 26 Ocak 2 Şubat tarihleri arasında da Altınova Mahallesi’nde kurularak çocuklar ve ailelerine güzel bir tatil geçirme imkanı sunacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ilçede yaşayan öğrencilerin sömestir tatilini en verimli şekilde geçirebilmeleri için birçok etkinlik düzenlediklerini belirterek, bunlardan en önemlisinin Çadır Kültür Sanat Merkezi ve Kütüphanesi olduğunu söyledi.

Göreve geldikleri 9 aylık sürede Osmangazi’nin dört bir yanında farklı hizmetleri vatandaşla buluşturduklarını ifade eden Başkan Aydın, “Osmangazi’nin hemen hemen bütün mahallelerinde hizmetlerimiz oldu. Yeni parklar, kreşler, hizmet binaları yaptık. Asfalt ve yol çalışmalarımıza hız verdik. Bir kreşimiz hizmet vermeye başladı, birini de aksilik olmazsa yeni eğitim ve öğretim dönemine yetiştireceğiz. Burada açılışını yaptığımız alanda çocuklar sömestr tatilinde güzel vakit geçirecekler. Bir yandan eğlenirken, diğer yandan kitap okuyacaklar. Okul stresinden uzaklaşacaklar ama kültür, sanat ve okumaktan uzaklaşmasınlar. Ocak ayı boyunca burada çok sayıda etkinlik yapılacak. Seçimden önce söylediğimiz gibi Osmangazi’de anlayışı değiştiriyoruz. Verdiğimiz sözleri tutuyoruz. Spor, kültür, sanat, eğitimde yeniliğin merkezi Osmangazi olacak.” dedi.

Açılış sonrasında Başkan Erkan Aydın ve beraberindekiler, etkinlik çadırına girerek öğrencilerin yaptıkları gösterileri izledi.