Bursa’ya bağlı Osmangazi Belediyesi Bursa’nın tarihi surlarını tehdit eden riskli bir binanın daha yıkımını gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Bursa’nın yaklaşık 2300 yıllık geçmişi olan tarihi surlarını ortaya çıkartmak ve riskli yapılardan kurtarmak için çalışan Osmangazi Belediyesi, tarihi surları tehdit eden riskli binaları yıkaraktarihi yapıları ortaya çıkarmaya devam ediyor.

Tarihi ve kültürel mirasın korunup gelecek kuşaklara taşınması adına çalışmalarına hız veren Osmangazi Belediyesi, Kavaklı mahallesinde tarihi surları tehdit eden 3 katlı binayı yıkarak tarihi surların korunmasını sağladı.

Yıkımın ardından tarihi alanlar gün yüzüne çıkarken daha görünür olması sağlandı. Yıkımı takip eden Osmangazili vatandaşlar “Bursa’nın tarihini koruyarak güzelliklerini ortaya çıkartan çalışmalarından dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.