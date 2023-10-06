Bursa'da Osmangazi Belediyesi doğal kaynakların ve çevre sağlığının korunması için ilçedeki okullarda eğitimler vererek öğrencileri iklim değişikliği ve sıfır atık konusunda bilinçlendiriyor.BURSA (İGFA) - Yıl boyunca ilçedeki çeşitli okullarda yasa ve yönetmelikler çerçevesinde geri dönüşümü mümkün olan bitkisel atık yağ, atık pil, ambalaj atıkları, atık elektronik eşyalar ve diğer atıkların toplanması, çevre yönetim sistemlerinin oluşturulması, geliştirilmesi, plastik poşet kullanımının sınırlandırılması, iklim değişikliği ve enerji yönetimi konularında eğitimler veren Osmangazi Belediyesi, bu eğitimlerden birini Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde verdi.

Dünyanın pek çok ülkesinden öğrencilerin eğitim gördüğü proje okulunda, Osmangazi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, yetkilileri tarafından yerli ve yabancı öğrenciler çevre konusundan bilinçlendirildi. Daha temiz bir dünya için mücadele veren Osmangazi Belediyesi, öğrencilerin geri dönüşüm konusunda daha da bilinçlenmesi için bu eğitimlerine yıl boyunca devam edecek.

‘Daha temiz ve yaşanabilir dünya’ için mücadele ettiklerini belirten Osmangazi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Lütfiye Dilek Yosun, “Osmangazi Belediyesi olarak sıfır atık mevzuatımız kapsamında, geri dönüşebilen nitelikte atıkların ülke ekonomisine kazandırılması çevreye olumlu etkileri konusunda eğitim ve öğretim yılımızın başladığı andan itibaren okullarımızda bu eğitimleri müdürlüğümüz bünyesindeki arkadaşlarımızla veriyoruz.Osmangazi Belediyesi olarak 2023 Ocak ayından itibaren 250 okulumuzda eğitim çalışmamıza devam ediyoruz. Verdiğimiz bu eğitimlerin olumlu geri dönüşümleri oluyor.Verdiğimiz eğitimlerden sonra öğrencilerin geri dönüşüm ve çevrenin korunması noktasında bilinçlendiğini görüyoruz. ” dedi.