Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin yerli ve milli tohum kullanımını yaygınlaştırarak, tarımsal verimliliği arttırmak amacıyla düzenlediği Ekolojik Yaşam Eğitimlerinde üzüm yetiştiriciliği anlatıldı.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin en verimli topraklarının yer aldığı Bursa Ovası’nın büyük bölümünü ilçe sınırları içerisinde barındıran Osmangazi Belediyesi, bereketli topraklarında ata tohumu ile üretimi yeniden yaygınlaştırmak ve sağlıklı nesiller bırakmak adına Ekolojik Yaşam Eğitimlerine başladı.

Programın ikinci haftasında üzüm yetiştiriciliği konusunu ele alan Doç. Dr. Arif Atak, üzüm çeşitlerinin yanı sıra ülkemizde üzümün yetiştirildiği bölgeler ile budama ve aşılama tekniklerini aktardı.

Yoğun katılımla gerçekleşen program sonunda Osmangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Cahide Babacan, Doç. Dr. Arif Atak’a katkılarından dolayı teşekkür etti.