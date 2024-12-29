Bursa Osmangazi Belediyesi, yeni yıla sayılı günler kala düzenlediği ‘Yeni Yıla Merhaba Konseri’ ile 2025’in gelişini Osmangazili vatandaşlarla birlikte kutladı.BURSA (İGFA) - Düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleriyle Osmangazililerin 2024 yılını dolu dolu geçirmesini sağlayan Osmangazi Belediyesi, 2025 yılının gelişini düzenlediği Menteşeli Cengiz, konseriyle kutladı. Osmangazi Gösteri Merkezi'nde düzenlenen ‘Yeni Yıla Merhaba Konseri’nde Bursa'nın sevilen sanatçısı Menteşeli Cengiz, Türkiye'nin çeşitli yörelerinden en beğenilen türküleri Osmangazili müzikseverler için seslendirdi. Yoğun katılımın olduğu konserde vatandaşlar, ünlü sanatçının seslendirdiği türkülere hep bir ağızdan eşlik etti. Konserde Menteşeli Cengiz’e çocukları Mehmet ve Tugay Bütün, sazlarıyla eşlik etti. Osmangazililer tarafından büyük beğeniyle dinlenen konserinin sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Sanatçı Menteşeli Cengiz’e gecenin anısına hediye takdim etti.

Kaynak: igf