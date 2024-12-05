Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Aydın, meclis toplantısında yaptığı konuşmada ilçedeki kreş sayısını artıracaklarını belirtti.BURSA (İGFA) - Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin yılın son meclis toplantısı, Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşti.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, gündem maddelerine geçilmeden önce, Kasım ayında yapılan faaliyetler ile ilgili meclis üyelerine bilgiler verdi.

Türkiye gündemine de yansıyan belediyelerin kreş projeleri hakkında açıklamalarda bulunan Aydın, “2024 yılının son meclis toplantısını gerçekleştiriyoruz. 1 Nisan’da göreve geldiğimizden itibaren 8 aylık bir süre doldu. İyisiyle tatlısıyla bir süreci geçirdik. 2024 yılı halkımız açısından ekonomi, enflasyon ve diğer etrafımızdaki gelişen konulardan dolayı pek iyi geçmedi. Umarım 2025 yılı daha iyi geçer temennisinde bulunuyorum. Biz göreve gelirken bir anlayışı değiştirmek istiyoruz dedik. Seçimden sonra yaptığımız kültürel, sanatsal, sporhizmetleri, 23 tane temel atma ve açılış töreni, açtığımız kütüphane, kafeterya, halı saha, kültür merkezi, jimnastik salonu, kreşlerle bu yolda emin adımlarla ilerledik. Genel merkezimizin Türkiye genelinde 650 olan kreş sayısını 1 yıl içinde bine çıkartma gibi bir çalışması var, Şunu çok iyi görüyoruz ki, bu ağır şartlar altında kreşler sadece çocuğa değil, annenin iş hayatına katılmasına, kendisinin ev ekonomisine katkı sağlamasına, aileye ve topluma çok büyük katkısı var, inşallah bir yıl içinde kreş sayısını bine çıkartacağız.” dedi.

“ŞADIRVANLI HAN, BİR GECEDE ELİMİZDEN ALINDI”

Osmangazi Belediyesi’nin kültür ve sanat merkezlerinden olan Şadırvanlı Han ve Abdal Kültür Merkezi’nin Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce el konulmasına tepki gösteren Başkan Erkan Aydın, “Şadırvanlı Han’da, yaz boyunca orada onlarca etkinlik yapıldı. Vatandaşlarımız gelip, burada ücretsiz kültür ve sanat faaliyetlerinden faydalandı. Geçen hafta bir geldik, Vakıflar Bölge Müdürlüğü Şadırvanlı Han’a el koymuş. Neden el koyuyorsunuz ? Ondan 2 ay öncede Abdal Kültür Merkezi’ne el konuldu. Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nü arayıp, siz bizim yerlere neden el koyuyorsunuz diye sorduk. Bize 2008 yılında çıkan kanunu söylediler. Bu kanun, 16 yıl sonra mı aklınıza geldi ? Bu bölgeler sahipsiz yerlerdi, Recep Altepe’den başlayarak sonra Mustafa Dündar, oradaki kamunun kaynaklarını onlar restore etmiş. Buraları belediye Bursa halkı için kullanıyor. Siz buranın daha temizliğini bile yapamazken kollayamazken, buralar sahipsiz kalırken belediye gitmiş burada yaşayan 1 milyona yakın vatandaşın vergileriyle buralara çok güzel eserler kazandırmış. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Bir bakıyoruz bir gecede tapu Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne geçmiş. Sebebini de vermiyorsun. Sadece 2008’de kanun çıktı cevabını alıyoruz. 16 yıl sonra kanun hatırlanıyor. Burada 1 milyon Osmangazilinin, kamunun ve yerel yönetimin hakkı var. Biz buradan hiçbir ücret talep etmeden dernek, STK, vatandaşlara nişan, düğün gibi programlarında hizmet veriyoruz. Bize 31.12.2024 tarihinden sonra sözleşme yenilemeyeceğiz dendi. Siz bunu yaparsanız, bizde buraya Osmangazi’de yaşayan tüyü bitmemiş yetimin vergisi ve kaynağıyla harcanmış ne varsa dava açıp onlardan alırız. Sen geleceksin burada kamunun hakkını CHP’li belediye kazanmış diye elimizden alacaksın.” ifadelerini kullandı.

Konunun takipçisi olacaklarını kaydeden Aydın, “Bu konunun takipçisi olacağız. Burada art niyet var.Biz de bunu yapanlara şunu sorarız; o zaman bu tarihi yapıları neden restore ettirmedin ?neden bir çivi çaktırmadın ? oraları sahip çıkıp metruk bina olmasını engellemedin ?neden temizliğini yapmadın?Sen oralara hizmet yapamadığın için belediye gelip restorasyon yaparak hizmet yaparak kullanıma açmış. Şehrimize gelen ziyaretçiler, bu merkezleri geziyor, faydalanıyor. Bunlar art niyetli şeyler. Osmangazi’de yaşayan 1 milyon yurttaşın hakkını korumak adına bu konunun takipçisi olacağız” diye konuştu.