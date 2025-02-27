Bursa Osmangazi Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde ilçe genelindeki camilerde kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. Vatandaşların ibadetlerini temiz ve hijyenik bir ortamda gerçekleştirebilmeleri amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, camiler baştan aşağı temizlenerek Ramazan ayına hazırlanıyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi, Ramazan ayına hazırlık kapsamında ilçedeki toplam 400 cami ve mescitte temizlik çalışması yapıyor. Gerçekleştirilen çalışmalarda, camilerin iç ve dış alanları detaylı bir şekilde temizleniyor. Halılar da hijyen kurallarına uygun şekilde dezenfekte ediliyor.

Cami bahçeleri, şadırvanlar, abdesthaneler ve tuvaletler de hijyen kurallarına uygun olarak temizleniyor. Ayrıca camilerin avizeleri, pencereleri, mihrap, minber ve kürsü gibi bölümleri de özenle temizlenerek ibadete hazır hale getiriliyor. Osmangazi Belediyesi’nin gerçekleştirdiği cami temizlik çalışmaları, başta cami görevlileri olmak üzere vatandaşlar tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, yürütülen çalışmalara yönelik yaptığı açıklamada, “Ramazan ayına kavuşmamıza sayılı günler kala yıl boyunca düzenli olarak yaptığımız cami temizliği çalışmalarını yoğunlaştırdık.

İlçemizdeki camiler, belediye ekiplerimiz tarafından titizlikle temizlenerek yurttaşlarımızın temiz ortamlarda ibadetlerini yapmaları sağlanıyor. Vatandaşlarımızın Ramazan ayında vakit namazları ve teravih namazlarını gönül rahatlığıyla kılabilsinler diye gereken tüm çalışmalar yapıldı. Osmangazili yurttaşlarımıza ve Tüm İslam alemine hayırlı Ramazanlar dileğimi sunuyorum” dedi. Başkan Aydın, camilerde temizlik ve dezenfekte çalışmalarının Ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirtti.