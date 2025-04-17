Bursa'da Osmangazi Belediyesi, Avrupa Birliği’nin iklim ve enerji hedeflerine katkı sunmak amacıyla Avrupa Komisyonu öncülüğünde başlatılan Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi’ne (Global Covenant of Mayors-GCOM) katıldı.BURSA (İGFA) - Hayata geçirdiği çevreci, sıfır atık ve yenilenebilir enerji projeleri ile çevresel sürdürülebilirliği destekleyen Osmangazi Belediyesi, dünyanın en büyük kentsel iklim ve enerji inisiyatifi olan Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi’ne (Global Covenant of Mayors-GCOM) imza attı.

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki kentlere iklim politikaları inşa etme teşviki sunarak iklim değişikliğinin global etkilerini azaltmayı hedefliyor. Osmangazi Belediyesi, sözleşmeyi imzalayarak; sera gazı emisyonunu azaltmak, iklim değişikliğinin etkilerine hazırlanmak, sürdürebilir enerjiye erişimi arttırmak ve bu amaçlar doğrultusunda ilerlemeyi takip etmek için adımlar atacak.

Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün çalışmaları doğrultusunda imzalanan Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi, iklim değişikliği etkilerinin daha iyi anlaşılması açısından önem taşıyor. Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi’ne imza atan yerel yönetimler, 2030 yılına kadar belirli oranlarda sera gazı salınımı azaltımı, 2050'ye kadar sürecek karbonsuz kent sürekliliği çalışmaları hatırlayacaklardır. Ayrıca kentlileri ucuz, güvenli ve sürdürülebilir enerjiye ulaştırmak için hedefler oluşturulmaktadır. Osmangazi Belediyesi, sözleşmeye katılarak zengin doğal, kültürel ve tarihi mirasını gelecek nesiller için koruma sorumluluğunu bir kez daha vurguladı.