Osmangazi Belediyesi, ‘Dünya Diyabet Günü’ dolayısıyla etkinlik düzenledi. Diyabet Hastalığı hakkında önemli bilgilerin paylaşıldığı etkinlikte,

diyabetli bireylerin nelere dikkat etmesi konusunda da önerilerde bulunuldu.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi Kent Konseyi işbirliğinde gerçekleştirilen ‘14 Kasım Dünya Diyabet Günü’ etkinliğinde, Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Erdinç Ertürk diyabet hastalığı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, halk arasında şeker hastalığı diye bilinen ve artık her yaştan insanda görülmeye başlanan diyabet hakkında doğru bilinen yanlışlar üzerinde duran Prof. Dr. Ertürk, şeker hastası olduğunu düşündürecek hiçbir belirti yaşamayan insanlarında da şeker hastalığına yakalanma riski taşıdığını ifade etti. Dr. Ertürk, “Şeker hastalığı, çoğunlukla belirti vermez. Belirtiler genellikle açlık kan şekeri çok yüksek olduğu zaman ortaya çıkar. Açlık kan şekeri değeri 125’in üzerine çıkıyorsa o kişi şeker hastasıdır. Açlık şekeri değerinin 125’in üzerine çıkmasıyla birlikte gözlerde ve böbreklerde olumsuz etkiler başlıyor. Çok fazla kişide hiçbir belirti olmamasına rağmen şeker hastalığı tespit edilmiş. Açlık kan şekeri değerinin 100’ün altında olması idealdir” dedi.

Diyabetin en büyük sağlık sorunlarından biri olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ertürk, “Diyabet hastalığının artış göstermesinin en büyük sebebi obezitedir. Bir toplumda ne kadar çok kilolu insan varsa, şeker hastalığı görülme riski de o kadar yüksektir. Türkiye’de diyabetli hasta sayısına yönelik 1997 ve 2010 yılında yapılmış olan iki araştırma var. Aradan geçen 13 yıl içerisinde diyabet hastalığının artış hızı yüzde 7,2’den 13,7’ye yükselmiş. Türkiye, dünyada en fazla diyabet hastası olan ülkelerden biri haline geldi” diye konuştu.

Hastalıkta nelere dikkat edilmesi gerektiğini de anlatan Prof. Dr. Ertürk, diyabet hastalığının tedavisinde en önemli iki faktörün beslenme ve spor olduğuna dikkati çekerek, düzenli spor yapılmasının bu hastalığa yakalanma riskini de azalttığını kaydetti.

Etkinliğin sonunda katılımcılara kan taraması gerçekleştirildi. Etkinliğe katılarak kan taraması yaptıran Osmangazi Belediye Başkanı Tolga Kornoşor ve Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz, Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Erdinç Ertürk’e teşekkür belgesi takdim etti.

