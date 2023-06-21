Bursa Osmangazi Belediyesi ve Rojaye İslam Birliği Başkanlığı işbirliği ile Karadağ’ın Rojaye kentinde düzenlenen sünnet şöleninde 100 çocuk erkekliğe ilk adımı attı. Çocukları ve ailelerini mutlu günlerinde yalnız bırakmayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, çeşitli hediyeler takdim etti.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Dündar’a bu organizasyonda Osmangazi Meclis Üyeleri Hakan Köprülüoğulları ve Adnan Kurtuluş eşlik etti.



Ecdat yadigârı topraklarda yaşayan soydaşlar ile kardeşlik ilişkilerini sürdüren Osmangazi Belediyesi Karadağ’da birçok Osmanlı eserinin bulunduğu Rojaye kentinde toplu sünnet şöleni düzenledi. Karadağ İslam Birliği Başkanlığı işbirliğinde gerçekleşen sünnet şölenine katılan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, düzenledikleri sosyal ve kültürel etkinliklerle Balkan coğrafyası ile gönül bağlarını güçlendirdiklerini söyledi.

Balkanlar’daki soydaşların her fırsatta yanında olmaya gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Dündar, “Buradaki soydaşlarımız bize Osmanlı’nın emanetidir. Bu topraklarda, kendi örf ve adetlerimizin unutulmaması, geleceğe aktarılması adına çeşitli etkinlikler yapmaya devam edeceğiz. Karadağ’ın Rojaye kentinde İslam Birliği Başkanlığımız ile birlikte 100 yavrumuzu sünnet ettirdik. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi. Sünnet şöleninde soydaşların büyük ilgisiyle karşılaşan Dündar, sünnet olan çocuk ve ailelerine çeşitli hediyeler verdi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle gün boyu devam eden sünnet şölenine Başkan Dündar’ın yanı sıra; Rojaye İslam Birliği Başkanı Ernad Ramovic, Rojaye Belediyesi Meclis Başkanı Almir Avdiç, Rojaye Boşnak Partisi Başkanı ve Milletvekili Mirsad Nurkoviç, Osmangazi Belediyesi Meclis Üyeleri Hakan Köprülüoğlu ve Adnan Kurtuluş katıldı.