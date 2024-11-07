Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında iki özel misafirini ağırladı.BURSA (İGFA) - Dünyalar güzeli Esila ve Semanur ile makamında bir araya gelen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, başkanlık koltuğunu konuklarına bıraktı.

Özel misafirleriyle sohbet eden Başkan Aydın, lösemi ile mücadele eden tüm çocukların bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni etti.

Başkan Aydın, “Çocuklarımızın yüzleri gülsün diye her zaman yanlarındayız. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nın farkında olalım ve kök hücre bağışı ile bir çocuğa umut olalım” dedi.

Ziyarette bir araya geldiği LÖSEV Bursa İl Koordinatörü Aslı Metin Sakarya, Enstitü Kurucu Yöneticisi Mesut Baruk ve Sosyal Hizmetler Kıdemli Yönetmeni Mustafa Vural’dan LÖSEV'in sürdürdüğü faaliyetlere ilişkin bilgiler alan Başkan Aydın, “İlçemize kazandırılan Bursa Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü çok önemli bir proje. Bu projede emeği geçen tüm gönüllülere ve destekçilere teşekkür ediyorum. Çocuklarımız için, LÖSEV için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız” diye konuştu.

Ziyarete katılan LÖSEV yetkilileri de Başkan Aydın’a verdiği desteklerden ve gösterdiği ilgiden dolayı teşekkürlerini iletti.