Bursa'da Osmangazi Belediyespor Kulübü’nün başarılı sporcusu Mehmet Kalyoncu, Turkcell Türkiye Kros Şampiyonası’nda üçüncü oldu. Kalyoncu elde ettiği bu başarı ile milli takıma girmeye hak kazandı. BURSA (İGFA) - Antalya'da gerçekleştirilen Turkcell Türkiye Kros Şampiyonası, zorlu parkurda sporcuların nefes kesen bir mücadelesiyle tamamlandı.

Milli takıma seçilme özelliği ile büyük öneme sahip şampiyonaya, U20, U23 ve Büyükler kategorilerinde toplam 278 sporcu katıldı.

Büyük erkeklerde 9 kilometrelik parkuru 29.11’lik derece ile bitiren Osmangazi Belediyespor Kulübü sporcusu Mehmet Kalyoncu, üçüncülük kürsüsündeki yerini aldı.

Elde ettiği bu başarı ile milli takıma girmeye hak kazanan Kalyoncu, 9 Kasım’da Romanya’da düzenlenecek olan Balkan Kros Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

