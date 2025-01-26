Bursa Osmangazi Belediyesi, Yarıyıl Şenliği kapsamında Yunuseli Mahallesi’nde kurduğu Çadır Kültür Sanat Merkezi ve Kütüphanesi’nde düzenlediği etkinlikler ile çocukları mutlu etmeye devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Yunuseli Kapalı Pazar Alanı’nda kurulan Çadır Kültür Sanat Merkezi ve Kütüphanesi’nde, çocukları ve ailelerini çeşitli etkinler ile buluşturmayı sürdüren Osmangazi Belediyesi, son olarak çocuklara yönelik ‘Drama Duygu Farkındalığı Atölyesi’ düzenledi. Etkinliğe aileleriyle birlikte yoğun katılım gösteren çocuklar, Drama Eğitmeni Gülşah Güler’in verdiği eğitim ile duyularla duygularını fark ediyor oluşunu canlandırdı.

Çocuklar, Gülşah Güler’in eğitmenliğinde ısınma oyunları oynayarak canlandırmalar yaptı. Verilen eğitim ile çocukların kendilerini ifade etmeleri ve duygularını tanımaları amaçlandı. Çocuklar, Drama Duygu Farkındalığı Atölyesi’nde hem eğlendi hem de yeni bilgiler öğrenmenin mutluluğunu yaşadı.

Osmangazi Belediyesi tarafından kurulan Çadır Kültür Sanat Merkezi ve Kütüphanesi’ndeki katılarak dolu dolu bir sömestr tatili geçirdiklerini belirten çocuklar, “Sömestr tatilinde eğlence ayağımıza geldi. Bir hafta boyunca her gün farklı etkinlikler var. Her etkinliğe heyecanla katılıyoruz. Bu etkinlikleri mahallemize getirerek, bizlerin güzel bir sömestr tatili geçirmemizi sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür ederiz” dedi.