Bursa Osmangazi Belediyespor Kulübü judocusu Melek Saraç, Kocaeli’de düzenlenen Yıldızlar Avrupa Judo Kupası’nda bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. BURSA (İGFA) - Avrupa Judo Birliği (EJU) ve Türkiye Judo Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Avrupa Yıldızlar Judo Kupası, Kocaeli’de düzenlendi.

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyonda, 16 ülkeden 459 sporcu mücadele etti. Türkiye Şampiyonası’nda ilk 7’ye giren sporcuların katıldığı kupada, milli takım formasıyla mücadele eden Osmangazi Belediyespor Kulübü sporcusu Melek Saraç, kadınlar 40 kilogramda 3. olarak büyük bir başarıya imza attı. Gösterdiği üstün performansla Osmangazi’ye büyük gurur yaşatan Melek Saraç, madalyasını düzenlenen törenle aldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, yaptığı açıklamada, “Ülkemizi en iyi şekilde temsil eden sporcumuz Melek Saraç’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.