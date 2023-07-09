Bursa'da Osmangazi Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Soğanlı, Fatih, Demirtaş ve Karaman Yüzme Havuzları okulların kapanmasıyla birlikte sporseverlerin akınına uğradı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi tarafından çocukların tatillerini spor yaparak geçirmelerini sağlamak amacıyla 13 Haziran’da başlayan Yaz Dönemi Yüzme Kurslarının ilk iki dönemine toplam 2 bin 338 öğrenci kayıt yaptırdı.

Havuzlarda rekora koştuklarını söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere 2 ayrı programda 9 dönem olarak gerçekleştirilen yüzme kursuna katılan kursiyerlerin yaş ile yüzme bilme derecelerine göre gruplara ayrıldığını vurguladı.

Bursa’nın spor kenti olarak anılmasında büyük pay sahibi olan Osmangazi Belediyesi’nin yaz dönemi yüzme kurslarının hafta içi programında çocuklar 10.00-17.00 saatleri arasında birer saatlik dilimler halinde haftanın dört günü eğitim alıyor. 2 hafta boyunca süren hafta içi programlarında yer alan 1890 yüzme tutkunu, toplamda 8 saat eğitim görüyor.

Bunun yanı sıra hafta sonu programlarında bulunan 406 sporcu ise 11.00-16.00 saatleri arasında 4 hafta boyunca birer saatlik verilen eğitim ile birlikte toplam 8 saat yüzme eğitimi alarak kursu tamamlıyor. Aynı zamanda Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri’nde 04 Temmuz itibariyle Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 10.00-16.00 saatleri arasında 4-6 yaş grubu öğrenciler için başlayan kurstan da toplam 42 çocuk faydalanıyor.

Profesyonel yüzme antrenörleri nezaretinde gerçekleştirilen eğitimler sonunda kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler sertifika almaya hak kazanacağı bildirildi.