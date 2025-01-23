Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından Hüdavendigar Yetenek Evi’nde açılan Robotik Kodlama ve STEM Atölyesi’ne katılan çocuklar, teknolojik tasarımlarını ve icatlarını sergiledi.BURSA (İGFA) - Hüdavendigar Yetenek Evi’nde açılan Robotik Kodlama ve STEM Atölyesi’nde eğitim gören öğrenciler, hayal gücü ve becerileri ile ortaya çıkardıkları ürünleri, Ördekli Kültür Merkezi’nde açtıkları ‘Mucit Çocuklar Sergisi’ ile tanıttı.

Açılan sergide öğrenciler, günümüzde en ilgi çekici konuların başında gelen kodlama alanında hazırlamış oldukları projeleri katılımcılarla paylaştı. Elektronik devreler ile farklı modellerde robotlar, ileri dönüşüm ile atık malzemelerden oluşan oyuncaklar, yenilenebilir enerji gibi projelerin yer aldığı sergi, büyük beğeni topladı.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir’in de katıldığı Mucit Çocuklar Sergisi, kurdele kesimi ile ziyaretçilere açıldı.

Öğrenciler tarafından yapılan teknolojik ürünler, vatandaşlar tarafından ilgiyle incelendi. Öğrenciler, sergiyi gezen protokol üyeleri ve teknoloji meraklılarına tasarladıkları cihazları tanıtarak, bilgiler verdi.