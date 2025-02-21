Bursa Osmangazi Belediyesi’nin hizmet filosu, 17 temizlik aracı ile daha da güçlendi. Kentin temizlik hizmetlerinde kullanılacak olan yeni araçlar, Osmangazi Belediyesi’nin Çukurca Temizlik İşleri Şantiyesi’nde düzenlenen törenle hizmete başladı.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi, vatandaşlara daha iyi hizmet götürebilmek adına araç filosunu genişletmeye devam ediyor. İlçede yapılacak hizmetler için araç filosuna 17 iş makinası daha ekleyen Osmangazi Belediyesi, filosunu daha da büyüttü.

Temizlik işlerinde kullanılacak 9 adet 13 metreküp çöp kamyonu, 2 tane 7 metreküp çöp kamyonu, 3 adet kontrol aracı, 3 adet elektrikli mini çöp toplama aracı Osmangazi Belediyesi’nin araç filosuna dahil oldu. Yeni araçlarla birlikte güçlendirdiği hizmet filosuyla gece gündüz demeden çalışan Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçede adeta bir temizlik seferberliği başlattı.

Aydın: “7/24 görev başındayız”

Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, yeni araçları inceleyerek özellikleri hakkında bilgiler verdi. Daha temiz, daha yaşanabilir bir Osmangazi’yi oluşturmak amacıyla hizmetlere devam ettiklerini ifade eden Başkan Aydın, “Yeni araçlarla birlikte, temizlik işlerinde kullandığımız araçların sayısı 160’a ulaştı. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde yaklaşık bin tane temizlik işleri personelimiz bulunuyor. Can siper hane şekilde Osmangazi’yi daha temiz, daha yaşanabilir yapmak için çalışıyoruz. Halkımıza daha güzel bir hizmet sunabilmek adına 7/24 görev başındayız” dedi.