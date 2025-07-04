Bursa'da Osmangazi genelinde eskimiş ve bozuk yol bırakmamak için çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, Soğanlı Mahallesi’ndeki 5 sokakta asfaltlama çalışması yaptı.BURSA (İGFA) - Osmangazi’nin ve Osmangazililerin ulaşım alanındaki sorunlarına çözümler üreten Osmangazi Belediyesi, zamanla yıpranan cadde ve sokaklarda gerçekleştirdiği asfalt çalışmaları ile ilçedeki yolları daha sağlıklı hale getiriyor.

Vatandaşlara konforlu bir ulaşım sunmak adına Soğanlı Mahallesi’nde çalışma yürüten belediye ekipleri, bölgedeki 6 sokağın asfaltını yeniledi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilk olarak freze makinesi ile kazınan yollar, zemin iyileştirme, dolgu ve tesviye çalışmalarının yapılmasının ardından sıcak asfalt ile kaplandı. 5. Tezcan, 3. Ateş, 2. Söylemez, 2. Öztürk, Sertler ve Çolak Sokak’ta yürütülen çalışmalar için toplam 310 ton asfalt kullanıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi’nin her caddesini, her sokağını Osmangazililerin layık olduğu konfora ulaştırmak adına çalıştıklarını ifade etti. İlçe genelindeki birçok cadde ve sokakta bakım-onarım çalışmaları başlattıklarını ifade eden Başkan Aydın, “Belirlenen program kapsamında, Osmangazi’nin yollarında asfalt serim çalışmamıza ara vermeden devam edeceğiz. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Soğanlı Mahallesi Muhtarı Zeynep Yıldırım da yapılan asfalt çalışması hakkında şunları söyledi: “Osmangazi Belediyesi, mahallemizin 6 sokağında freze ve asfalt çalışması başlattı. Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın, desteklerini bizlerden hiçbir zaman esirgemiyor; hizmetleriyle mahallelerimize güzellik katıyor. Şahsım ve mahalle sakinlerim adına Erkan Aydın başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum.”

Mahalle sakinlerinden Süleyman Özgenç ise, “Sokaklarımızın asfaltı yıpranmış ve eskimişti. Sokağımızın tamamı asfaltlanarak yenilendi. Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.