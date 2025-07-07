Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin Çeltik Köyü’nde açtığı Osmangazi Meslek Edindirme Kursları’na (OSMEK) katılan kadınlar, aldıkları eğitim doğrultusunda hazırladıkları çalışmalar ile Yıl Sonu Sergisi açtı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi tarafından vatandaşların mesleki ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla her yıl ücretsiz olarak düzenlenen Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’na katılarak eğitim alan kursiyerler, açtıkları yılsonu sergisi ile hazırladıkları eserleri vatandaşların beğenisine sunuyor.

Çeltik Köyü’nde açılan kurslara katılarak tel kırma, iğne oyası ve bargello alanlarında eğitim alan 15 kursiyer, yıl boyunca aldıkları eğitim doğrultusunda öğrendikleri bilgiler ile birbirinden güzel eserler ortaya çıkarttı. Yıl boyunca hazırladıkları el emeği göz nuru eserler ile Yıl Sonu Sergisi açan kursiyerlerin yapmış olduğu çalışmalar, sergiyi gezenler tarafından büyük beğeni topladı.

OSMEK kursiyerlerinin hazırladıkları Yıl Sonu Sergisi hakkında bilgiler veren Osmangazi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Sevcan Yaman, “Çeltikköy’de açtığımız kurslarımızakatılan kadınlar, çok güzel çalışmalar ortaya çıkarmış. Burada sergilenen eserleri yapmak için çok emek vermişler.Çeltikköy kurs merkezimiz, Osmangazi’de hizmet veren 30 kurs merkezinden bir tanesi. Osmangazi Halk Eğitim Merkezi öğretmenlerimizle beraber çalışmalar yürütüyoruz. Kadınlarımız istediği sürece kurslar açmaya devam edeceğiz. Osmangazi’de her gün bin civarında vatandaşımızkurslarımıza katılım sağlıyor” dedi.

Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler, belgelerini Osmangazi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Sevcan Yaman, Osmangazi Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Müzeyyen Karaca ve Adnan Bağrıyanık’ın elinden aldı.