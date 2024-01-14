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Yerel perakende zincirlerinin gelişimi için çalışmalarını sürdüren Bursa PERDER, üyelerinin rekabet gücünü artıracak işbirliklerini sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Bursa Perakendeciler Derneği (PERDER), kurumsal akaryakıt alışverişinde üyelerine indirim ve ayrıcalıklar sağlıyor.

PERDER üyelerini Bursa’da buluşturan toplantıda ayrıca, Eray Teknoloji firması yetkilileri tarafından müşteri memnuniyetini daha da artırma amacıyla geliştirilen dijital terazi ve yazar kasa sistemleri hakkında da sunum yapıldı. Bursa ile birlikte Kocaeli, Çanakkale, Sakarya, Yalova, Eskişehir ve Kütahya’da faaliyet gösteren 50’yi aşkın yerel perakende markasını tek çatı altında buluşturan Bursa PERDER’in Başkanı Haşim Kılıç, “Üyelerimizin karşılaştıkları sorunlara etkin şekilde çözümler geliştirmeye devam ederken, kurumsallaşma noktasındaki ihtiyaçlarına da yanıt vermeye devam ediyoruz” dedi.

Ulusal zincir marketlerle rekabetin yerel perakendeyi temsil eden üyeleri açısından zorlayıcı olmayı sürdürdüğünü vurgulayan Başkan Kılıç, “Bizler düşük kar marjıyla ticaret yapmamıza karşın büyümeye ve daha yüksek istihdam oluşturmaya devam etmekte kararlıyız. Akaryakıt da firmalarımız için çok büyük bir gider kalemi. Hem bu gideri azaltmak, hem de filo araç takip sistemlerini devreye almanın önemli getirilerinin olacağını düşünüyoruz. Bu bağlamda, ilgili firma ile başlattığımız işbirliği sürecine entegre olacak üyelerimizin önemli bir rekabet avantajı sağlayacağına inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde üyelerimize fayda sağlayacak yeni iş birliklerini de hayata geçireceğiz” diye konuştu.