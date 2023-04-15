Bursa’da polis ekipleri uyuşturucu madde ticaretine yönelik yaptığı çalışmada 34 suç kaydı bulunan zanlıyı 530 gram uyuşturu ile yakaladı. Sorgusu yapılan zanlının 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan çalışma sonucu 34 ayrı suçtan aranan U.G’yi (36) 75.Yıl Mahallesi Balaban Caddesi üzerinde yakaladı. 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı arayan ekipler şüphelinin üzerinde 530 gram metamfetamin ve 7 gram esrar geçirdi.

Mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.