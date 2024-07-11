Bursa'da öğle saatlerinde meydana gelen sağanak yağış sürücülere zor anlar yaşattı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde meydana gelen sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Kuvvetli sağanak yağışın etkisini gösterdiği bazı caddelerde yoğun araç kuyrukları oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından kentte beklenen sağanak yağış başladı.

Geçtiğimiz hafta Bursa'da meydana gelen sağanak yağışta ise bazı dükkanları su basmış, bazı rögarlar taşmıştı.

Öte yandan yine aynı yağışta Odunluk Metro İstasyonu'nu su basmış ve bazı metro seferleri geçici bir süreliğine iptal edilmişti.