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Düzenlenen bu 2.Tıbbi Acil Çağrı Yönetimi (SKKM) Eğitimi ile toplamda 23 katılımcı sayısına ulaşıldı.

4 gün süren eğitim boyunca 12 teorik sunum,13 senaryo uygulaması, 2 ses kaydı, 1 büyük grup tartışması ve 2 oyunlaştırma yapıldı.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli 11 sağlık personeli daha teorik ve pratik uygulamalarla aldığı 2.Tıbbi Acil Çağrı Yönetimi (SKKM) Eğitimini başarıyla tamamladı. BURSA (İGFA) - Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Bölge Eğitim Araştırma Uygulama ve Simülasyon Merkezinde, 17-20 Mart 2025 tarihleri arasında 2.Tıbbi Acil Çağrı Yönetimi (SKKM) Eğitimi düzenlendi.

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