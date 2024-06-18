Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Yüzme Suyu Kirliliği'ne ilişkin Haziran ayına yönelik ilk tur ölçüm verilerini kamuoyuyla paylaştı. Haziran ayı birinci tur ölçümlerinde 24 plajın çoğunluğunun 'iyi' kalitede suya sahip olduğu açıklandı.BURSA (İGFA) - Bursa İl Sağlık Müdürlüğü yaz sezonunda üç ay boyunca iki tur olarak yaptığı deniz suyu ölçümlerinde Haziran ayının ilk tur ölçüm verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Bursa'da Gemlik’te 8, Mudanya’da 9, Karacabey’de 3 ve İznik Gölü kıyısında4 olmak üzere toplamda 24 kamp ve plajda yapılan Yüzme Suyu Kilrliği'ne ilişkin ilk tur sonuçlarını açıkladı.

Haziran ayının ilk haftasında yapılan analizlerde alınan numunelerin 23 plajda değerlerin altında, 1 plajda ise kılavuz değerle zorunlu değer aralığında olduğu tespit edildi.

Bursa’nın “iyi ve orta kalite” deniz suyuna sahip sahil ve plajlar şöyle yer aldı.