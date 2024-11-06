Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Enerji Uzmanlık Grubu tarafından BUSİAD Evi Toplantı Salonu'nda “Sanayide Karbon Net Sıfır Yolculuğunda Enerji ve Finansal Çözümler” başlıklı bir toplantı düzenlendi.BURSA (İGFA) - Moderatörlüğünü Uludağ Perakende Elektrik Satış A.Ş. İş Geliştirme Müdürü Tolga Aktoprak'ın yaptığı toplantıda konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve BUSİAD Avrupa Yeşil Mutabakat Görev Gücü Başkanı Hüsamettin Çoban, küresel ısınmanın yüzde 50'den fazlasının enerji ve sanayi ile ilişkili olduğunu söyledi.

Dünyada küresel ısınmaya ilişkin çalışmalar hakkında bilgi de veren Çoban, “Avrupa Birliği 2005'ten beri karbon emisyon ticareti yapıyor. Bizde de altyapısı hazır ve yakında kullanacağımız bir sistem. Avrupa Yeşil Mutabakatı; sıfır karbon, ekonomik büyüme ile kaynak büyümesini ayırmak ve küresel bir problemde kimsenin geride bırkılmaması esasına dayalıdır. Bu aslında bir çevre stratejisi deği,l yeni bir ticaret sistemidir. Bunun için de sınırda karbon düzenlemesini hayata geçirdiler. Şu an raporlama aşamasındayız. 2026'dan sonra ise mali yükümlülük başlıyor. Sanayici açısından bu karbon vergisinin verilmesi anlamına geliyor. Karbon salımında da ilk sırada enerji geliyor.” dedi.

İklim değişikliğinin ciddi anlamda ekonomik karşılıkları olduğunu da kaydeden Çoban, “Örneğin sel. Hem yıkınca hem de sonrasında ekonomik giderler yaratıyor. Finans ve sigorta şirketler için artık küresel ısınma riskleri var. Finans da buna göre hareket ediyor. Finans kuruluşları da sürdürülebilirlik raporu yayınlamak zorunda. Yeni bir ekonomi var adı yeşil. Bu ekonomide de temel nokta karbon. Karbonun da kritik noktası enerji” dedi.

Enerji ve Proses Danışmanı Cemil Sevinç ise konuşmasında enerji verimliliğine değindi. Sevinç, enerji verimliliğine ilişkin yapılması gereken yatırımların ötelenmesinin de ciddi maliyetleri olacağını da kaydetti.

SANAYİDEKİ ÇALIŞMALAR...

Korteks A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Murat Güney de, konuşmasında küresel ısınmaya karşı yapılacak yatırımların günümüz koşullarında maliyetli olduğunu söyledi. Güney, karbon nötr hedefi için yenilenebilir enerji kaynakları ile enerji verimliliğini önceliklediklerini söyledi. Güney, Korteks olarak elektrik ve doğalgaz tüketimi açısından oldukça büyük bir tüketici konumunda olduklarını ve buna karşı yaptıkları çalışmaları da anlattı.

Aka Otomotiv A.Ş. Teknoloji ve Dijitalizasyon Direktörü Hamza Kolay da şirket bünyesinde enerji verimliliğini arttırmaya, karbon salımını azaltmaya yönelik çalışmalarını aktardı. Yeşil enerji üretmenin karbon nötr için olmazsa olmaz olduğunu kaydeden Kolay, tasarruf ve verimliliğin de önemli olduğunu kaydetti.

IREC SERTİFİKALARI

Uludağ Perakende Elektrik A.Ş. Satış Müdürü Çağrı Aka ise Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifakaları (IREC) hakkında bilgi verdi. IREC sertifikalarını Uludağ Perakende Elektrik olarak sağlayabildiklerini kaydeden Aka, üretilen yenilenebilir elektrik enerjisinin neredeyse yarısının IREC belgesi olarak satın alındığını da dile getirdi.

QNB Leasing Pazarlama Stratejileri ve İş Geliştirme Direktörü Özhan Örge de, “Enerji, ulaşım, tarım ve sanayi için karbon salımını azaltmak için yıllık 2 ile 4 trilyon dolar harcamaktan bahseden yazılar okuyorsunuz” dedi. Örge, ulaşım ve sanayi için finans projeleri geliştirdiklerini ifade ederek, güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi santralleri olan şirketleri finanse ettiklerini, enerji verimliliği şirketleriyle de çalıştıklarını kaydetti.

Konuşmacılara ÇEK Kır Çiçekleri Okusun Diye kampanyasına yapılan bağışın sertifikaları verildi.