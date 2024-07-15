Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili alan 24. ürün Bursa Şeftalisi oldu.BURSA (İGFA) - Coğrafi işaret tesciline ilişkin müjdeli haberi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından paylaştı.

"Bursa’ya ve ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkesi kutluyorum" diyerek paylaşımda bulunan Başkan Hisarcıklıoğlu, "Bursa Şeftalisi Avrupa Birliği'nden tescil eden 24'üncü ürünümüz oldu" dedi.

Başkan Hisarcıklıoğlu, "Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahibiz. TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. Avrupa Birliği süreci devam eden 53 coğrafi işaret ve 5 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/RHisarciklioglu/status/1812746463727751263