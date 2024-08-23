Bursa Şehir Hastanesinin çıkışında sık sık kazalara sebep olan kavşak, çevresinde herhangi bir güvenlik önlemi bulunmaması sebebiyle ölüme davetiye çıkarıyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Doğanköy Mahallesi’nde bulunan kavşak, Bursa Şehir Hastanesinin hemen çıkışında yer alıyor. Çevresinde herhangi bir uyarı ve trafik ışığı bulunmayan kavşak, çevre yolunu hastaneye bağlaması ve hastaneye giden ambulanslar ile özel araçların geçiş güzergahında bulunması sebebiyle yüksek kaza riski barındırıyor.

Hemen hemen her gün kazaların yaşandığı kavşakta, gece saatlerinde oluşan ışık yetersizliği sebebiyle kavşağı fark etmeyen sürücülerin üzerine uçmaları ile sonuçlanıyor.

Öte yandan kavşak, hastaneye yaya olarak ulaşmak isteyen vatandaşlar için de risk barındırıyor. Uyarı ve trafik ışıklarının bulunmadığı kavşaktan geçen birçok vatandaş burada adeta ölümden dönüyor.

YAYALAR KARŞIYA GEÇERKEN HAYATİ RİSK ATLATIYOR

Söz konusu kavşağın çevresine yapılacak düzenlemelerle ilgili Herkes Duysun mikrofonuna konuşan Doğanköy Mahalle Muhtarı Fedai Gül, konu ile ilgili taleplerin yapıldığını ve sonuç beklendiğini kaydetti.

Hastaneye gelen araçların rampayı hızlı indikleri ve kavşağı fark etmedikleri için hemen hemen her gün kavşakta kaza yaşandığını ifade eden Gül, yayaların da bu noktadan karşıya geçerken hayati risk atlattıklarını söyledi.

Yaşanan çoğu kazanın maddi hasarla atladıldığını dile getiren Muhtar Gül, “Buranın ışıklandırması da yetersiz. Gelen araba direkt buradaki bariyerin üzerinden karşıya geçiyor. Altta bir babamız (kavşak) daha var, oradan da her akşam bir arabayı iterek çıkarıyoruz… Şu an alt tarafta ışık hiç yok. Genellikle herkes babaya uçuyor.” dedi.

Kavşağın öncesinde levhalar ve uyarı işaretlerinin de bulunmadığını dile getiren Gül, yolun tamamlanmadığını ifade etti.

ÖĞRENCİLER İÇİN ÜST GEÇİT İSTENİYOR

Bölgedeki iki kavşak arasına yaya yolu çizdirdiklerini fakat bunun yeterli olmadığını belirten Doğanköy Mahalle Muhtarı Fedai Gül, “Otobandan çıkan araba bu yola 80-90 km hızla girdiği için yaya yoluna geldiğinde bir anlamı kalmıyor çünkü istese de o saatten sonra duramıyor. Buraya trafik lambası veya üst geçit yapılması gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Gül, öncelikli hedeflerinin caddedeki iki otobüs durağı arasına öğrencilerin kullanımı için trafik lambası veya üst geçit yapılmasını sağlamak olduğunu kaydetti.